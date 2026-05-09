Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опустился до уровня угроз, которые можно услышать от дворовой шпаны или поддатых завсегдатаев баров. Он буквально пообещал «поговорить» с премьер-министром Словакии Робертом Фицо за то, что тот посетил Москву на День Победы и поучаствовал в праздничных мероприятиях.
«Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — заявил Мерц на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Почему глава правительства суверенной страны, пусть и состоящей в «свободном, демократическом и прогрессивном» Евросоюзе, не может праздновать важный исторический день где и как хочет — загадка. Ответа на нее Мерц, конечно, не дал.
Ранее KP.RU сообщил, что другие «свободные европейцы» в лице Латвии и Литвы, как обычно, занялись пакостничеством и не пускали самолет Фицо в Россию через свое воздушное пространство.