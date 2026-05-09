Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поговорим за гаражами: Мерц перешел к дворовым угрозам в адрес Фицо за визит в Москву

Канцлер ФРГ Мерц пообещал побеседовать с Фицо за его визит в РФ на День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опустился до уровня угроз, которые можно услышать от дворовой шпаны или поддатых завсегдатаев баров. Он буквально пообещал «поговорить» с премьер-министром Словакии Робертом Фицо за то, что тот посетил Москву на День Победы и поучаствовал в праздничных мероприятиях.

«Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — заявил Мерц на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Почему глава правительства суверенной страны, пусть и состоящей в «свободном, демократическом и прогрессивном» Евросоюзе, не может праздновать важный исторический день где и как хочет — загадка. Ответа на нее Мерц, конечно, не дал.

Ранее KP.RU сообщил, что другие «свободные европейцы» в лице Латвии и Литвы, как обычно, занялись пакостничеством и не пускали самолет Фицо в Россию через свое воздушное пространство.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше