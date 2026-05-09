Аэропорты юга России приняли и отправили более 300 рейсов за день

Источник: РБК

Российские авиакомпании выполнили более 300 рейсов в аэропорты юга России с начала 9 мая, сообщили в Минтрансе.

«Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний в/из аэропортов юга России с начала суток, 9 мая. Ими перевезено свыше 43 тыс. пассажиров», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что заявленное на 9 мая расписание полетов выполняется полностью. Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты на воскресенье, 10 мая.

Ранее Минтранс сообщал, что южные аэропорты, входящие в ростовскую зону управления воздушным движением, планируют выполнить 347 рейсов (178 — на вылет и 169 — на прилет) до конца дня 9 мая. Как отмечало министерство, специалисты увеличивают емкости и вводят более вместительные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных.

13 аэропортов на юге России приостановили работу утром 8 мая после попадания украинских дронов по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России». Позднее в тот же день полеты были частично возобновлены.

Материал дополняется.

