Авиакомпании перевезли более 43 тысяч пассажиров на юг России 9 мая

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании перевезли более 43 тысяч пассажиров в аэропорты юга России и обратно 9 мая, расписание рейсов выполняется полностью, сообщил Минтранс РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
«Перевезено свыше 43 тысяч пассажиров. Заявленное на сегодня расписание полетов выполняется полностью», — говорится в сообщении.
