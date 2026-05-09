Путин: Минобороны не докладывало о провокациях Украины в День Победы

На данный момент Министерство обороны еще не сообщало о каких-либо провокациях с украинской стороны в День Победы. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что заявление Минобороны не было единственным ответом на угрозы Киева сорвать проведение Парада Победы — Министерство иностранных дел направило ноту дипломатическим представительствам, передает РИА Новости.

При этом, по данным российского оборонного ведомства, За время объявленного перемирия украинские войска совершили 1173 обстрела позиций российских военнослужащих. В частности, украинские боевики нанесли 7151 удар с помощью беспилотников. Всего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские подразделения зафиксировали 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, которое приурочено ко Дню Победы. Глава Белого дома уточнил, что включает временную остановку боевых действий и обмен военнопленными между сторонами в формате «1000 на 1000».

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась поддержать инициативу американского лидера о продлении перемирия с Украиной до 11 мая.

