Минтранс: Более 300 авиарейсов выполнено на юг России 9 мая 2026 года

С 9 мая отечественные авиакомпании осуществили более 300 рейсов в аэропорты южных регионов России и обратно. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.
«В случае задержки рейсов инспекторы Ространснадзора мониторят ситуацию с соблюдением прав граждан, оказанием им услуг по федеральным авиационным правилам», — уточнили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что перевозчиками обслужено свыше 43 тыс. пассажиров. Заявленное расписание полетов на 9 мая выполняется без задержек, а в аэропортах не наблюдается скопления людей.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за с утра 8 мая работа аэропортов на юге России была приостановлена из-за удара украинского дрона по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Персонал в безопасности, пострадавших не было, но южные аэропорты были закрыты из-за проверки оборудования. Движение обещали возобновить после полной проверки безопасности, что и случилось.