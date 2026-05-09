В Китае закончились места на регистрацию брака «в день любви» 20 мая

Все слоты для регистрации брака на 20 мая забронировали в нескольких крупных городах Китая. Дело в том, что числовая комбинация «520» созвучна фразе «я тебя люблю» на китайском языке. Об этом сообщила Global Times.
В частности, в Ханчжоу заняты все временные интервалы для регистрации брака в центральных городских районах. Аналогичная ситуация в провинции Гуандун. Свободных мест не осталось ни в одном из 15 отделов регистрации брака.
В городе Чэнду подготовили более 3,1 тыс. слотов на регистрацию брака 20 мая. Свыше 2,5 тыс. из них уже забронированы. Эта же тенденция наблюдается и в других регионах Китая, отметила Global Times.
Особенно популярностью пользуются площадки для регистрации брака в живописных местах. В Нанкине это территория у храма Конфуция и площадь Гулоу. Там забронированы все слоты. В некоторых районах записи нет даже на 21 мая.
Из-за повышенного спроса отделы регистрации брака выводят на работу больше сотрудников и откроют дополнительные пункты приема граждан.
Китай столкнулся с демографическим кризисом. South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group писала, что убыль населения за ближайшие 10 лет может составить 60 млн человек, что сопоставимо с населением Франции. В настоящее время в Китае живут 1,41 млрд человек.
В 2025 году в Китае родились 7,92 млн детей — рекордный минимум, на 17% меньше, чем годом ранее, отмечает SCMP. Население страны сокращается четвертый год подряд. Аналитики связывают это с ростом стоимости жизни и изменением социальных настроений.
С 2025 года в Китае действуют обновленные правила регистрации брака, Процедура значительно упрощена. В частности, это коснулось процедуры подачи документов. Власти пошли на такой шаг, чтобы стимулировать население заключать браки.
