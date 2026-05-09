В Китае закончились места на регистрацию брака «в день любви» 20 мая

Китай столкнулся с демографическим кризисом. South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group писала, что убыль населения за ближайшие 10 лет может составить 60 млн человек, что сопоставимо с населением Франции. В настоящее время в Китае живут 1,41 млрд человек.