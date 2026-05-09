Путин объяснил, почему парад Победы прошел без техники

В текущем году Парад Победы прошел без участия техники, поскольку военнослужащие должны сосредоточиться на окончательном разгроме Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что причиной этого решения были не угрозы со стороны Украины.