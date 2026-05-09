Лукашенко заявил о необходимости возвращать останки бойцов СССР домой

По словам белорусского лидера, память о погибших солдатах связана не только с мемориальными мероприятиями, но и с обязанностью сохранить историческую справедливость в отношении тех, кто погиб за освобождение Европы. Лукашенко подчеркнул, что многие бойцы Красной армии так и остались похоронены за рубежом. «Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой», — сказал он.