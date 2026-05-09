Лукашенко заявил о необходимости возвращать останки бойцов СССР домой

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости возвращать на родину останки советских воинов, погибших за пределами СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом глава государства сказал во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
По словам белорусского лидера, память о погибших солдатах связана не только с мемориальными мероприятиями, но и с обязанностью сохранить историческую справедливость в отношении тех, кто погиб за освобождение Европы. Лукашенко подчеркнул, что многие бойцы Красной армии так и остались похоронены за рубежом. «Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой», — сказал он.
Президент Белоруссии также заявил, что сохранение правды о Великой Отечественной войне остается обязанностью нынешних поколений. Он отметил важность передачи молодежи исторической памяти и понимания угроз, связанных с проявлениями фашизма.
Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, молодое поколение должно уметь распознавать подобные идеологии даже тогда, когда они скрываются под внешне благополучными лозунгами. Глава государства связал эту задачу с обеспечением мира и безопасности в будущем.
Во время памятной церемонии венки и цветы были возложены к монументу Победы в честь советских солдат и жертв Великой Отечественной войны. Тема сохранения исторической памяти традиционно занимает центральное место в официальных мероприятиях Белоруссии, посвященных событиям 1941−1945 годов.
