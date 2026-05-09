Евгений Люлин: в каждой нижегородской семье сегодня чтят память своих героев

«Я жив, потому что мой отец (дед, прадед) и его боевые товарищи 81 год назад свернули шею гитлеровскому рейху и милитаристской Японии. Эта простая мысль 9 мая должна приходить в голову каждому. Праздник Победы для нас, граждан России, как второй день рождения — святой день памяти героев, сражавшихся за Родину. В каждой нижегородской семье сегодня чтят память своих героев», — написал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.