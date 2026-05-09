Евгений Люлин: в каждой нижегородской семье сегодня чтят память своих героев

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил с праздником Великой Победы всех, в чьих семьях сегодня чтят память героев. Новый пост он опубликовал в своем канале в МАХ.
«Я жив, потому что мой отец (дед, прадед) и его боевые товарищи 81 год назад свернули шею гитлеровскому рейху и милитаристской Японии. Эта простая мысль 9 мая должна приходить в голову каждому. Праздник Победы для нас, граждан России, как второй день рождения — святой день памяти героев, сражавшихся за Родину. В каждой нижегородской семье сегодня чтят память своих героев», — написал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.
Евгений Люлин напомнил, что с оружием в руках Родину защищали от фашистов почти 900 тысяч горьковчан. У станков и на колхозных полях, в голоде и холоде шла нескончаемая битва на трудовом фронте.
«Хотел бы сегодня обнять и лично поздравить каждого ветерана! Всех тружеников тыла, работавших дни и ночи ради Победы! Всех, кто страдал в концлагерях, мучился в блокаду! Вы — наши герои! Наша слава и честь! С праздником, родные! С Днем Победы», — резюмировал спикер.
Напомним, что возложение цветов к Вечному огню состоялось сегодня, 9 мая, в День Победы на территории Нижегородского кремля. На церемонию были приглашены ветераны, волонтёры, военные, политики, общественные деятели.