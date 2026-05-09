Умер Кодзи Судзуки, автор хоррор-романа «Звонок»

Как писал сайт KP.RU, 26 апреля умер писатель Евгений Борисов, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Тверской области. Ему было 92 года. По словам губернатора региона Виталия Королева, Борисов был истинным представителем российской интеллигенции, писавшим в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы. Прощание с писателем прошло 27 апреля.