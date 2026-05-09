Умер Кодзи Судзуки, автор хоррор-романа «Звонок»

Умер всемирно известный японский писатель Кодзи Судзуки, автор серии романов в жанре хоррор «Звонок». Ему было 68 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По данным издания, Судзуки умер накануне в пятницу, 8 мая, в токийской больнице от тяжелой болезни. Других подробностей на данный момент не приводится.
Мировая известность пришла автору после экранизаций его романов «Звонок» (Ringu, 1998 и The Ring, 2002) и «Темные воды» (Honogurai mizu no soko kara, 2001).
