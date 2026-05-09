Путин: Киев накануне Дня Победы сообщил, что не готов к обмену военнопленными

Вечером 8 мая президент США Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Он выразил надежду на то, что эта инициатива станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны». Также американский лидер сообщил, что стороны проведут обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».