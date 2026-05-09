Путин: Киев накануне Дня Победы сообщил, что не готов к обмену военнопленными

Накануне Дня Победы, 9 мая, украинская сторона сообщила, что не готова провести запланированный обмен военнопленными. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
— 5 мая мы передали Украине предложение об обмене и направили на Украину список из 500 военнослужащих, находящихся в России, украинцы прямо сказали, что не готовы к этому обмену, — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что российская сторона все еще не получила никаких предложений насчет обмена пленными, передает ТАСС.
Вечером 8 мая президент США Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Он выразил надежду на то, что эта инициатива станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны». Также американский лидер сообщил, что стороны проведут обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».
9 мая помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в трехсторонних переговорах России, США и Украины наступила пауза. По его словам, есть вероятность, что контакты представителей государств возобновятся, однако информации о том, когда это произойдет, нет.