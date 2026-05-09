В Волгограде после салюта усилят работу общественного транспорта

Грандиозное празднование Дня Великой Победы в Волгограде завершится двумя фейерверками и салютом на Мамаевом кургане и набережной города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», первые залпы украсят небо над главной высотой России в 21.30, на набережной — в 22.00. Для удобства жителей и гостей города сразу после этих мероприятий на линии выпустят дополнительные единицы транспорта, которые будут работать до ночи.