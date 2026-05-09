Al Araby: Травмы верховного лидера Ирана почти полностью зажили

В результате авиаудара по территории Ирана верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи упал на землю и получил травмы колена и спины, а также небольшую травму за ухом. На данный момент его спина уже зажила, а колено скоро восстановится. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил телеканал Al Araby со ссылкой на координатора правительственных совещаний Мазахера Хоссейни.
По его словам, небольшой порез, расположенный за ухом Хаменеи, не заметен из-за тюрбана, который он носит. Иранский чиновник подчеркнул, что причин для беспокойства о здоровье верховного лидера страны нет. Хоссейни добавил, что «враждебные стороны» стремятся получить информацию о Хаменеи, чтобы вновь нанести по нему удар.
В свою очередь руководитель отдела по международным вопросам в канцелярии Верховного лидера Ирана Мохсен Коми рассказал изданию, что Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и продолжает следить за происходящим в республике, включая вопросы переговоров, передает телеканал.
23 апреля западные СМИ сообщили, что при атаках американских и израильских войск Моджтаба Хаменеи якобы получил серьезные ранения, включая сильные ожоги лица, затрудняющие речь.