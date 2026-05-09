Al Araby: Травмы верховного лидера Ирана почти полностью зажили

В результате авиаудара по территории Ирана верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи упал на землю и получил травмы колена и спины, а также небольшую травму за ухом. На данный момент его спина уже зажила, а колено скоро восстановится. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил телеканал Al Araby со ссылкой на координатора правительственных совещаний Мазахера Хоссейни.