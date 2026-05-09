«Дуэт» салюта и фейерверка завершил празднование Великой Победы в Сталинграде

Напомним, город Волгоград 8 мая на два дня вновь стал Сталинградом — в знак благодарности потомков поколению победителей и как дань уважения славной истории города. Главным событием дня стал парад Победы на площади Павших Борцов, который посетили тысячи человек, включая туристов из многочисленных регионов России. О том, с какими настроением россияне встретили в Сталинграде Великий праздник — в видеосюжете ИА «Высота 102».