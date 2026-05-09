Украинский журналист сообщил о конфликте цыган и ТЦКшников

В Закарпатской области Украины произошел конфликт у здания территориального центра комплектования, во время которого сотрудники ТЦК открыли огонь. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
По его данным, инцидент произошел в поселке Межгорье на западе страны после мобилизации представителя местной цыганской общины. После этого возле здания ТЦК собралась группа людей.
Как утверждает журналист, около 30 человек попытались прорваться внутрь учреждения и начали выламывать двери. Во время конфликта сотрудники военкомата применили оружие. Информации о раненых или погибших на данный момент не приводится. «У здания собрались около 30 человек. Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь ТЦК. Во время конфликта работники ТЦК открыли огонь», — сообщил он.
Территориальные центры комплектования на Украине выполняют функции военкоматов и отвечают за проведение мобилизационных мероприятий. В последние годы деятельность ТЦК регулярно сопровождается конфликтами и резонансными случаями в разных регионах страны.
После начала всеобщей мобилизации в феврале 2022 года украинские власти неоднократно продлевали ее действие. В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительного задержания мужчин призывного возраста сотрудниками ТЦК. На Украине подобную практику неофициально называют «бусификацией».
На фоне нехватки личного состава в ВСУ сотрудники военкоматов усилили проверки и рейды в общественных местах. В разных регионах страны периодически фиксируются столкновения между гражданами и представителями ТЦК, в том числе возле военкоматов и на улицах населенных пунктов.
Читайте также: Депутат Колёсник прокомментировал установку флагов России в Херсоне.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.