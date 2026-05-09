Посол РФ в Греции: Германия осуществляла методичный геноцид народов СССР

Посол подчеркнул, что злодеяния, совершенные нацистами, не имеют срока давности. «На территории России ведется масштабная работа по расследованию вновь выявленных фактов преступных деяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. По итогам 2025 года юридический факт геноцида советских граждан установлен судами во всех регионах нашей страны, где в годы Великой Отечественной войны оккупантами совершались преступления против мирного населения. Начиная с этого года 19 апреля провозглашено “Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов”. Дата выбрана не случайно: 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 “О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев”, — сказал Маслов. Он отметил, что этот документ не только стал правовой основой для уголовного наказания нацистов и их пособников за преступления против советского народа, но и создал важный прецедент в международном праве: была проложена дорога к Международному военному трибуналу в Нюрнберге, осудившему нацистских военных преступников и юридически закрепившему разгром фашизма.