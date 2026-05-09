Посол РФ в Греции: Германия осуществляла методичный геноцид народов СССР

АФИНЫ, 9 мая. /ТАСС/. Фашистская Германия вторжением в Советский Союз ставила целью уничтожить всю 1000-летнюю русскую государственность, культуру, цивилизацию, осуществляла целенаправленный методичный геноцид народов СССР. Об этом говорится в статье посла РФ в Греции Андрея Маслова, опубликованной в греческой газете Dimokratia («Димократия»). Текст статьи на русском языке предоставлен посольством РФ в Афинах.
«Вторжение фашистских оккупантов в Советский Союз, началу которого в этом году 22 июня исполнится 85 лет, ставило целью не просто свержение советской власти, на чем пытаются заострить внимание недобросовестные ревизионисты, а уничтожение всей тысячелетней русской государственности, культуры, цивилизации, — сказал Маслов. — Наши предки вели борьбу в прямом смысле за физическое существование себя и последующих поколений. В ходе Великой Отечественной войны, как мы называем борьбу с нацистскими оккупантами, только по официальным данным погибли 27,5 млн советских граждан. Каждая семья понесла потерю: убитыми на фронте, погибшими от бомбежек и истощения в блокадном Ленинграде и других прифронтовых городах, замученными в нацистских концлагерях и на принудительных работах, сожженными заживо в ходе карательных операций, умершими на оккупированных территориях из-за преднамеренно устроенных жестоких условий».
Посол подчеркнул, что «истребительный по отношению к народам СССР характер боевых действий нельзя списать на стихийность — это был целенаправленный методичный геноцид, осуществлявшийся гитлеровским руководством для завоевания “жизненного пространства на Востоке” путем зачистки его от “лишнего населения”. “Ответственность за него несут как его организаторы, Гитлер и его приспешники, так и военнослужащие вермахта, войск стран-сателлитов Германии, нацистские чиновники, предатели-коллаборационисты — все те, кто непосредственно совершал массовые преступления против наших соотечественников, хладнокровно истязал, морил голодом, расстреливал, вешал”, — сказал Маслов.
«Мы гордимся решающим вкладом СССР в победу над фашизмом, участием СССР в антигитлеровской коалиции, — подчеркнул глава диппредставительства. — Отдаем дань уважения боевому братству с не покорившимися врагу союзниками из других стран, в том числе и с греками. В воле, мужестве и достоинстве греческих борцов за свободу мы вновь могли удостовериться благодаря обнародованным в этом году уникальным фотосвидетельствам расстрела гитлеровскими захватчиками антифашистов на полигоне Кесариани в 1944 году».
Без срока давности.
Посол подчеркнул, что злодеяния, совершенные нацистами, не имеют срока давности. «На территории России ведется масштабная работа по расследованию вновь выявленных фактов преступных деяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. По итогам 2025 года юридический факт геноцида советских граждан установлен судами во всех регионах нашей страны, где в годы Великой Отечественной войны оккупантами совершались преступления против мирного населения. Начиная с этого года 19 апреля провозглашено “Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов”. Дата выбрана не случайно: 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 “О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев”, — сказал Маслов. Он отметил, что этот документ не только стал правовой основой для уголовного наказания нацистов и их пособников за преступления против советского народа, но и создал важный прецедент в международном праве: была проложена дорога к Международному военному трибуналу в Нюрнберге, осудившему нацистских военных преступников и юридически закрепившему разгром фашизма.