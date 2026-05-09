Губернатор Нижегородской области встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, героями фронта и тыла. Такие мероприятия, по его словам, стали доброй традицией. Новый пост глава региона опубликовал в своем канале в национальном мессенджере МАХ.
«Они, не жалея себя, сражались в самых жестоких боях, не зная устали, работали в полях, у станков на заводах и фабриках. Будучи еще подростками, не только помогали, но проявляли невероятное мужество наравне со взрослыми. Мы встречаемся в таком формате каждый год и, на самом деле, в какой-то момент уже начинаешь ждать этого мероприятия, вспоминаются лица ветеранов. И я очень рад, что многие знакомые сегодня были с нами. Пообщались с ветеранами, вспомнили их боевых товарищей, спели вместе любимые песни», — написал Глеб Никитин.
Он отметил, что эти люди показали миру, что есть сила, которую невозможно сломить, — это безграничная любовь к Отчизне.
«Многие из них родились не на нижегородской земле, но в годы войны или спустя время судьба привела их сюда, и Нижегородская область стала по-настоящему родным домом. Тем, кто с нами, я хотел пожелать крепчайшего здоровья и продолжать активно рассказывать свою историю. С каждым годом это становится все более важным: рассказывать о Победе, о своем опыте, помнить о нем. Мы держимся за День Победы. Это тот высший нравственный ориентир, который помогает нашим ребятам сегодня стоять до конца. И, уверен, мы в очередной раз победим», — добавил Глеб Никитин.
