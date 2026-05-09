Лукашенко: СССР заплатил страшную цену за освобождение Европы от фашизма

На церемонии возложения венков в Минске Александр Лукашенко напомнил о колоссальной цене, которую СССР отдал за освобождение Европы от фашизма.
Лукашенко напомнил о колоссальных жертвах войны, отметив, что гитлеровская армия оставила после себя более 30 миллионов погибших, миллионы сирот и лишила крова 25 миллионов человек.
«Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силы, с богатствами родной земли», — сказал Лукашенко.
По словам президента, за годы конфликта были разрушены тысячи городов и десятки тысяч сел, а новые данные о геноциде подтверждают проведение десятков карательных операций и уничтожение сотен населенных пунктов, разделивших судьбу Хатыни.