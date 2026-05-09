В Лимасоле в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 12 тыс. человек

ЛИМАСОЛ, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. человек стали участниками торжественного шествия «Бессмертного полка», которое состоялось в кипрском городе Лимасол в рамках празднования на острове Дня Победы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС организаторы патриотической акции, проведенной при поддержке посольства России на Кипре, Российского центра науки и культуры в Никосии и многочисленных общественных организаций, объединяющих 150-тысячную российскую общину острова и друзей России среди коренных киприотов.
«В сегодняшнем шествии в Лимасоле приняли участие приблизительно 12 тыс. человек, а всего в состоявшихся на Кипре мероприятиях ко Дню Победы — 18 тыс.», — сообщили организаторы празднований. Кроме того, они добавили, что собравшаяся на набережной Лимасола колонна Всекипрского автопробега Победы насчитывала более 500 автомашин.
Их водители и пассажиры, в свою очередь, присоединились к тем российским соотечественникам, которые собрались на набережной с портретами своих предков, родных и близких — фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников и детей войны. Участники шествия «Бессмертного полка» также пронесли по набережной крупнейшего приморского города острова 53-метровый флаг Российской Федерации, 24-метровое Знамя Победы и 24-метровую Георгиевскую ленту в качестве символа памяти, мужества и преемственности поколений.
Усаженная пальмами приморская аллея оказалась заполнена тысячами людей с праздничной символикой в руках, а также флагами России, Кипра и стран СНГ. По словам российского посла на Кипре Мурата Зязикова, атмосфера во время празднований в Лимасоле была родной и домашней. «Вы сами видите: здесь наши флаги, российская и советская символика, знамена Победы, русская речь — Русский мир. Радует то, что здесь много молодежи, потому что такие мероприятия на всю жизнь врезаются в память и остаются в ней, как все самое дорогое. Как заявил сегодня наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ», — сказал Зязиков корреспонденту ТАСС во время праздничной прогулки по набережной Лимасола.
Российский посол возглавил колонну «Бессмертного полка», растянувшуюся почти на 1 км. По завершении шествия Зязиков поблагодарил со сцены участников акции за их искреннее отношение к подвигу героев военных лет и активное участие в мероприятиях ко Дню Победы, а власти острова, включая президента Кипра Никоса Христодулидиса, правоохранительную систему, кипрский МИД — за поддержку и предоставление возможности провести празднования этого великого дня с тем масштабом, которого он заслуживает.
Торжественные празднования Дня Победы на Кипре завершились концертом с участием Нижегородского губернского оркестра и творческих коллективов острова и ярким праздничным салютом.