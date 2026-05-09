В Лимасоле в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 12 тыс. человек

Усаженная пальмами приморская аллея оказалась заполнена тысячами людей с праздничной символикой в руках, а также флагами России, Кипра и стран СНГ. По словам российского посла на Кипре Мурата Зязикова, атмосфера во время празднований в Лимасоле была родной и домашней. «Вы сами видите: здесь наши флаги, российская и советская символика, знамена Победы, русская речь — Русский мир. Радует то, что здесь много молодежи, потому что такие мероприятия на всю жизнь врезаются в память и остаются в ней, как все самое дорогое. Как заявил сегодня наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ», — сказал Зязиков корреспонденту ТАСС во время праздничной прогулки по набережной Лимасола.