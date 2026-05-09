В Смоленске состоялся праздничный салют из 40 цветов в честь Дня Победы

СМОЛЕНСК, 9 мая. /ТАСС/. Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Смоленске завершилось салютами и фейерверками, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского военного округа.
«Несколько тысяч фейерверочных изделий из более чем 40 различных видов цветов, среди которых — “Светлана”, “Слава”, “Ассоль”, “Рубин” и “Фиалка” в течение 10 минут озаряли небо над Смоленском», — сообщили в пресс-службе округа.
Купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта было обеспечено 30 залпами входящих в состав дивизиона батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые являются символом военной эпохи.
«Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска», — отметили в пресс-службе.
Как уточняли ТАСС в правительстве региона, праздничный салют был виден сразу с нескольких точек города.