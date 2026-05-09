В Баня-Луке состоялось шествие "Бессмертного полка"

«В шествии “Бессмертного полка” на главной улице города посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов и военный атташе России в БиГ полковник Илья Скребнев прошли торжественным маршем вместе с представителями руководства Республики Сербской, активистами патриотических и ветеранских организаций, многочисленными горожанами и российскими соотечественниками. В ходе шествия “Бессмертного полка” участники несли фотографии своих предков, участников Второй мировой войны, знамена и транспаранты с надписями в память о солдатах и мирных жителях, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. По завершении шествия состоялось возложение венков к монументу жертвам фашизма на площади Павших Героев и к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в БиГ.