Футзалисты «Торпедо‑2» сравняли счёт в полуфинальной серии в высшей лиге

В полуфинальном противостоянии в мужской высшей лиге чемпионата России по футзалу между «ТЗМС» (Тула) и «Торпедо-2» (Нижегородская область) счёт в серии стал равным — 1:1.
Торпедовцы начали с двух забитых мячей, но на перерыв команды ушли при ничейном счёте 2:2. Ничья сохранилась и по итогам основного времени матча — 4:4. А в овертайме победным оказался гол Арсена Петросова, оформившего хет-трик. Ещё один мяч в этой встрече у наших забил Энри Кардозо.
— Мы правильно вошли в игру, забили два качественных быстрых мяча. Забрали где-то преимущество, эмоциональный фон. Да, потом Туле удалось восстановить статус-кво. Но мы держали градус борьбы, отсюда и положительный результат. Благодарен всем парням, которые ни на секунду, ни на одном квадратном метре не уступили и не сомневались, что мы сегодня можем увезти победу при хорошем стечении обстоятельств, — сказал главный тренер «Торпедо-2» Евгений Иваняк.
Серия играется до трёх побед. 15 и 16 мая матчи пройдут в Нижнем Новгороде.
