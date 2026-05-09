В Риме расследуют схему выдачи шенгенских виз россиянам через Узбекистан

В Италии арестован бывший посол страны в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе. Как сообщает La Repubblica, дипломат подозревается в незаконной выдаче туристических виз гражданам РФ в обход правил въезда в зону Шенгена.

По версии следствия, дипломат вместе с сотрудниками консульства организовал схему оформления длительных виз на период до трех лет для россиян, не соответствовавших установленным требованиям. Итальянская прокуратура считает, что стоимость таких услуг составляла от 4 до 16 тысяч евро с человека.

Следователи полагают, что через эту схему в Италию смогли въехать как минимум 95 граждан России. В материалах дела говорится, что часть заявителей не проживала в Узбекистане, не посещала консульство лично или передавала документы с поддельными подписями.

После назначения послом в декабре 2024 года Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе назначил руководителем визового отдела Татьяну Тараканову, ранее работавшую в консульстве Италии в Москве. Сейчас она также находится под следствием.

Прокуратура Рима расследует дело по статьям о пособничестве незаконной иммиграции и коррупции. По информации итальянских СМИ, в схеме могли участвовать российские туристические компании.

Расследование началось летом 2025 года после проверки, проведенной инспекцией МИД Италии в посольстве в Ташкенте. В декабре того же года дипломат был уволен, а 7 мая 2026 года его арестовали до окончания следственных действий.

В последние годы страны Евросоюза неоднократно ужесточали порядок выдачи виз гражданам России после ограничений, введенных в рамках санкционной политики ЕС. На этом фоне европейские правоохранительные органы усилили контроль за работой консульств и визовых центров, включая проверки возможных коррупционных схем при оформлении шенгенских документов.

