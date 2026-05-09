Посол РФ в Мексике на акции "Стена памяти" призвал не потерять Великую Победу

МЕХИКО, 9 мая. /ТАСС/. Акция «Стена памяти» и торжественная церемония, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли у посольства РФ на бульваре Хосе Васконселос в Мехико. Как передает корреспондент ТАСС, на мероприятие собрались российские соотечественники и мексиканцы, которые пришли с плакатами своих предков, принимавших участие в войне и добившихся героической Победы.
«Сегодня мы во многом решаем те же самые проблемы, которые решали тогда. Другой противник, другой враг, но вызовы во многом те же. Победа передана нам нашими отцами и дедами столь высокой ценой человеческих жизней. И мы не имеем права эту победу потерять», — заявил в ходе своего выступления посол РФ в Мексике Николай Софинский.
Он подробно остановился на политическом значении Победы, подчеркнув, что заложенная тогда система международных координат сейчас находится на перепутье. «Одна из тенденций ведет к реконструкции сегодняшнего миропорядка на новых основах, более справедливых, мультиполярных, когда каждый из участников международных отношений может не только высказаться, но и быть услышанным», — отметил глава диппредставительства.
По его словам, память о войне — это «лучшая страховочная сетка» для правильного выбора в будущем. Софинский также напомнил, что Победа стоила Советскому Союзу 27 млн жизней, что составило 75% усилий антигитлеровской коалиции, и отдельно отметил участие мексиканских вооруженных сил в лице эскадрильи «Ацтекские орлы».
Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
История каждой семьи.
Атташе по вопросам обороны и военно-морской атташе РФ в Мексике контр-адмирал Алексей Деревянкин в своей речи обратил внимание на то, что если в западных странах эта памятная дата во многом ушла в историю, то для России она несет совершенно иной смысл.
«Для нас, советских людей, русских людей, эта дата имеет и другое значение. Это не просто история, это история каждой семьи в России, в бывшем Советском Союзе. Перед вами портреты тех людей, которые победили в той большой войне», — подчеркнул он.
«Это наши отцы, деды, это наши близкие и дальние родственники, которые выстояли тогда и которые приняли на себя всю тяжесть борьбы с фашизмом, с гитлеровскими ордами, которые были взращены немецкими национал-социалистами. Националисты — виновники большинства войн за последние 200 лет. И я хочу сказать, что национализм и в наши дни с вами в виде неонацистов поднимает голову», — добавил контр-адмирал.
«Перед лицом этих людей, которые смотрят на нас с этих портретов, я хочу сказать, что наше дело правое. Враг будет разбит», — закончил свое выступление Деревянкин.
В памятной церемонии также приняли участие настоятель Свято-Троицкого монастыря в Мехико схиархимандрит Нектарий и заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Мексике Владимир Леонов. Для гостей был устроен праздничный концерт, на котором музыканты исполнили известные композиции военных лет: «Песню о далекой родине», «Синий платочек», «Темную ночь», «Смуглянку», «В землянке», «Катюшу» и «День Победы».