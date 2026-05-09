В Рио-де-Жанейро прошла церемония памяти на мемориале павшим в борьбе с фашизмом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к Национальному монументу в память о погибших во Второй мировой войне прошла в бразильском Рио-де-Жанейро по случаю Дня Победы советского народа над фашизмом.
Как передает корреспондент ТАСС, к монументу почтить память погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев и павших во Второй мировой войне бразильских военнослужащих пришли российские дипломаты во главе с и.о. генерального консула в Рио-де-Жанейро Дмитрием Пентиным, заместитель генерального консула Китая Ван Хайтао, представители бразильских вооруженных сил, настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Рио-де-Жанейро иерей Роман Кунен, соотечественники, а также представители местных общественных, образовательных и культурных организаций Бразилии, включая режиссера и сценариста Луиса Карлоса Престеса — младшего.
Бразилия принимала участие во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции. Порядка 25 тыс. человек участвовали в операциях союзников на итальянском фронте. В ходе сражений бразильские военнослужащие взяли в плен около 20 тыс. итальянских и немецких солдат, в том числе десятков офицеров и двух генералов.
Ранее в Федеральном университете Рио-де-Жанейро в бразильско-российском центре лектория «Иннопрактики» также прошла выставка по случаю 81-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили более 100 участников, среди них десятки студентов. Посетители смогли ознакомиться с наградами Красной армии — орденами и медалями, а также ее военной формой и обмундированием.