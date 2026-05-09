В Рио-де-Жанейро прошла церемония памяти на мемориале павшим в борьбе с фашизмом

Как передает корреспондент ТАСС, к монументу почтить память погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев и павших во Второй мировой войне бразильских военнослужащих пришли российские дипломаты во главе с и.о. генерального консула в Рио-де-Жанейро Дмитрием Пентиным, заместитель генерального консула Китая Ван Хайтао, представители бразильских вооруженных сил, настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Рио-де-Жанейро иерей Роман Кунен, соотечественники, а также представители местных общественных, образовательных и культурных организаций Бразилии, включая режиссера и сценариста Луиса Карлоса Престеса — младшего.