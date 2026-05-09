«Газета.Ru»: Караоке-клуб Григория Лепса задолжал ФНС более миллиона рублей

У ресторана и караоке-клуба «LEPS», который принадлежит российскому певцу Григорию Лепсу, появилась задолженность перед Федеральной налоговой службы (ФНС) в размере 1 016 147 рублей. Об этом в субботу, 9 мая, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные Rusprofile.
По данным журналистов, Лепс открыл заведение на улице Грузинский вал в конце 2025 года — перед этим он вошел в состав учредителей ООО «Лофт Групп». За год компания заработала 76 миллионов рублей.
«LEPS» представляет собой совместный проект Лепса и ресторатора Ильи Эстерова, в котором сочетается паназиатская кухня и концепция ночного клуба.
— В новом караоке-клубе уже успела побывать певица Слава. Она отдыхала в нем 8 марта вместе с подругами, однако осталась недовольна. В соцсетях артистка опубликовала видеообращение к Лепсу, в котором пожаловалась на закрытие заведения в пять утра, — передает портал.
27 апреля ФНС заблокировала банковские счета комика и телеведущего Михаила Шаца* из-за накопленного долга размером более чем 46 тысяч рублей.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.