В Минске состоялась акция "Бессмертный полк"

Со знаменами «Бессмертного полка» — российские дипломаты, соотечественники, актив патриотических организаций и молодежных объединений. В этом году к акции памяти в столице республики также присоединилась делегация из Нижегородской области. «В России и Беларуси бережно хранят и передают из поколения в поколение историческую память и правду. Вечная слава героям-защитникам», — подчеркнули в диппредставительстве.