В Минске состоялась акция "Бессмертный полк"

Участники шествия исполняли песни военных лет и скандировали "Ура!", передает корреспондент ТАСС.

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Шествие «Бессмертного полка» с участием нескольких тысяч человек прошло в Минске. Об этом сообщило посольство РФ в Белоруссии.

«Знамена “Бессмертного полка” — в столице Республики Беларусь городе-герое Минске», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства. На площади Победы состоялась церемония возложения цветов к Монументу Победы и Вечному огню. В ней приняли участие тысячи жителей и гостей Минска.

Со знаменами «Бессмертного полка» — российские дипломаты, соотечественники, актив патриотических организаций и молодежных объединений. В этом году к акции памяти в столице республики также присоединилась делегация из Нижегородской области. «В России и Беларуси бережно хранят и передают из поколения в поколение историческую память и правду. Вечная слава героям-защитникам», — подчеркнули в диппредставительстве.

Как передает корреспондент ТАСС, акция состоялась несмотря на дождливую погоду. Участники шествия исполняли песни военных лет и скандировали «Ура!».

