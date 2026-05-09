Посол в Австрии: Россия не делит Победу между союзниками

Андрей Грозов заявил, что РФ чтит вклад стран антигитлеровской коалиции, героев Сопротивления и всех тех, кто не смирился с нацистским порабощением.

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Россия не выделяет вклад какой-либо из стран антигитлеровской коалиции в Победу над нацизмом. Об этом заявил посол РФ в Австрии Андрей Грозов.

«Мы никогда не делили и не делим Победу на свою и чужую. Она у нас общая — одна на всех. В эти дни мы чтим вклад в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, героев Сопротивления и всех тех, кто не смирился с нацистским порабощением», — сказал он в приветственном слове к участникам акции «Бессмертный полк» в Вене.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не допустим искажения исторической правды, попыток оправдать палачей и очернить победителей», — добавил он.