Энергетики «Нижновэнерго» стали участниками торжественных мероприятий в честь Дня Победы

Руководители филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» во главе с директором Дмитрием Федоровым, а также представители Совета молодежи возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле, сообщает пресс-служба компании.
Сотрудники всех районов электрических сетей филиала «Нижновэнерго» приняли активное участие в митингах, шествиях и концертах, посвященных 81-й годовщине Победы, а также возложили венки к памятникам воинам-землякам и мемориалам.
Напомним, что ранее сотрудники филиала провели масштабную работу по благоустройству мемориальных объектов в Нижегородской области. Среди объектов, благоустроенных в этом году: захоронения красноармейцев, умерших от ран в госпитале, — в городе Семенов, памятники в деревнях Аржаново, Малое Ключево и Ефремово, селах Сицкое и Успенское, рабочих поселках Бриляково и Большое Мурашкино, а также в городах Кулебаки, Кстово и Урень, мемориал в деревне Конево.