Посольство РФ в Зимбабве провело патриотическую акцию "Бессмертный полк"

ХАРАРЕ, 9 мая. /ТАСС/. Посольство России в Зимбабве провело патриотическую акцию «Бессмертный полк». В ней приняли участие сотрудники диппредставительства, работники росзагранучреждений и российские соотечественники, постоянно проживающие в стране, передает корреспондент ТАСС с места события.
«9 мая символизирует не просто победу над фашистской нечистью но, прежде всего, победу добра над злом, — сказал, обращаясь к собравшимся, временный поверенный в делах РФ в Зимбабве Максим Ханеев. — В этот день мы благодарим наших солдат и офицеров, поднимавшихся в атаку под огнем пулеметов, рабочих, которые ковали оружие победы день и ночь, крестьян, отдававших последнее для фронта. Но прежде всего мы благодарим матерей, воспитавших сыновей и дочерей, вставших на защиту Отчизны в трудную для нее минуту».
Посол Белоруссии в Зимбабве Юрий Николайчик отметил, что четыре военных года стали самыми трагическими и самыми героическими в истории его страны. «На фронте сражались около 1,5 млн белорусов, около 400 тыс. из них получили ордена и медали, 446 человек стали Героями Советского Союза, — сказал он. — Для нас День Победы — это священный праздник. Мы продолжим хранить память о вкладе СССР в Победу, продолжим бороться с переписыванием истории совместно с РФ, другими странами-единомышленницами, продолжим бороться против героизации нацизма и его пособников».
«Для меня большая честь выступать на таком важном мероприятии по случаю Победы над фашизмом и нацизмом в Великой Отечественной войне, — сказал посол Сербии в Зимбабве Радиша Гружич. — Три братские славянские и православные страны — Россия, Белоруссия и Сербия — ныне совместно выступают в защиту исторической правды и против фальсификации истории, за обеспечение мирного будущего наших и других народов мира».