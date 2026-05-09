Матч ФК «Пари НН» — ЦСКА рассудит Андрей Прокопов из Ярославля

Российский футбольный союз произвёл назначение судейских бригад на предстоящий 29-й тур Российской премьер-лиги, который пройдёт 10−11 мая.
Матч между ФК «Пари НН» и ЦСКА, который состоится 11 мая, рассудит 30-летний уроженец Ярославля Андрей Прокопов.
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.
18 апреля Прокопов работал на матче ФК «Пари НН» — «Динамо» (Москва) — 1:1. Хозяевам он предъявил четыре жёлтые карточки, а также удалил с поля Олакунле Олусегуна.
Напомним, за два тура до финиша нижегородский клуб занимает предпоследнее, 15-е место.