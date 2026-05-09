Автор романов «Звонок» Кодзи Судзуки умер в 68 лет от тяжелой болезни

Известный японский писатель Кодзи Судзуки умер 8 мая в больнице Токио.

Источник: Аргументы и факты

Японский писатель Кодзи Судзуки, известный благодаря циклу романов «Звонок», который лег в основу одноименного фильма ужасов, умер 8 мая в возрасте 68 лет. О смерти писателя сообщает телеканал NHK.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как “Звонок” и “Спираль”, скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — сказано в сообщении японского общественного телеканала.

Кодзи Судзуки скончался от тяжелой болезни в больнице Токио. Его последняя работа вышла в свет в 2025 году.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Николаева. Его не стало на 68-м году жизни. Актер был известен миллионам зрителей по роли оперативника Иванова в сериале «Возвращение Мухтара».