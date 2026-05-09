Автор романов «Звонок» Кодзи Судзуки умер в 68 лет от тяжелой болезни

«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как “Звонок” и “Спираль”, скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — сказано в сообщении японского общественного телеканала.
Кодзи Судзуки скончался от тяжелой болезни в больнице Токио. Его последняя работа вышла в свет в 2025 году.
