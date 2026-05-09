Эксперт Финогенова раскрыла порядок индексации северных пенсий в 2027 году

Порядок индексации северных пенсий такой же, как и у всех других страховых пенсионных выплат по старости. Соответственно, в 2027 году их должны проиндексировать дважды — 1 февраля и 1 апреля, если не будет иных решений властей. Об этом «Российской газете» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Ожидается, что в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с 1 февраля, согласно инфляции предыдущего года, и с 1 апреля — в соответствии с доходами Социального фонда России», — сообщила Юлия Финогенова.
Эксперт напомнила, что в этом году пенсии были проиндексированы 1 января на 7,6%.
Прибавка положена как работающим, так и неработающим пенсионерам. Однако работающим с 1 августа положен еще и перерасчет на основе страховых взносов, уплаченных работодателем за 2025 год. Максимальный размер ИПК, включенных в августовский перерасчет, — три балла.
Профессор объяснила, что на северную пенсию могут претендовать россияне, которые проработали в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, и не менее 20 лет — в приравненных к ним областях. Речь идет о так называемом «северном» стаже.
Кроме того, такой стаж позволяет выйти на заслуженный отдых на пять лет раньше положенного срока, при наличии общего стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет — для женщин.
«Причем женщины с двумя и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее чем 12 лет стажа на Крайнем Севере и 17 лет — в приравненных к нему областях», — добавляет собеседница.
Где можно заработать северный стаж?
Северные надбавки можно заработать в регионах Крайнего Севера. Это все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей. В полном составе — Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
В этот перечень входят также отдельные округа и области следующих регионов: Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Красноярский и Хабаровские края, Иркутская и Архангельская области, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Местности, приравненные к районам Крайнего Севера, представлены отдельными муниципальными районами и округами в следующих регионах: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Забайкальский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Какую пенсию получают северяне?
Россияне, заработавшие северный стаж, имеют право на увеличенный размер пенсии за счет повышающих надбавок к фиксированной выплате в составе страховой пенсии по старости.
«Так, повышающий коэффициент к фиксированной выплате для жителей Крайнего Севера составляет 1,5, а для жителей приравненных территорий — 1,3», — отмечает Юлия Финогенова.
Кроме того, предусмотрены повышающие районные коэффициенты к зарплате, что влияет на размер начисленных за год ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).
Пенсия тех, кто работал на Крайнем Севере, складывается по следующей формуле: фиксированная выплата 14 377 рублей плюс страховая пенсионная выплата, рассчитываемая индивидуально на основе накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для проработавших в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, фиксированная выплата будет на уровне 12 460 рублей плюс страховая выплата, рассчитываемая на основе накопленных ИПК.
«Если пенсионер имеет право на повышенные выплаты одновременно за проживание на Севере (увеличение на размер районного коэффициента от 1,15 в Карелии до 2 на Чукотке) и за выработанный северный стаж, надбавка назначается по одному, более выгодному основанию», — указывает Финогенова.
Эксперт, ссылаясь на данные Социального фонда России на 1 февраля, приводит средний размер пенсий в ряде северных регионов. Первую строчку занимает Чукотский автономный округ, где выплачивают пенсию в среднем 41 943,75 рубля, также в первой тройке — Ненецкий автономный округ (38 704,22 рубля) и Камчатский край (37 548,51 рубля).
Далее следуют Магаданская область (37 311,71 рубля), Ханты-Мансийский автономный округ (36 919,06 рубля), Ямало-Ненецкий автономный округ (36 199,20 рубля), Сахалинская область (33 546,32 рубля), Республика Саха (33 470,55 рубля), Тюменская область (32 650,53 рубля) и Республика Коми (32 125,22 рубля).
Причем у северян есть возможность сохранить большую пенсию при переезде в другой регион.
«При переезде из северных регионов в другие субъекты РФ северная надбавка к фиксированной выплате сохраняется, если выработан необходимый стаж. А вот районный коэффициент, действовавший по месту проживания, как правило, уже не применяется», — информирует собеседница.
Какие еще есть «бонусы» у жителей Крайнего Севера?
Для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрены дополнительные льготы и компенсации, отмечает Юлия Финогенова.
В первую очередь, это компенсация проезда к месту отдыха и обратно не чаще одного раза в два года (на выплату имеют право неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности).
Во-вторых, это компенсация расходов при переезде из северных регионов в регионы с обычными климатическими условиями (оплачивается стоимость проезда пенсионера и членов семьи к новому месту жительства, а также провоз багажа).
Третье — дополнительные региональные льготы (на проезд в общественном транспорте, компенсации по оплате ЖКУ и так далее).