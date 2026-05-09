Эксперт Финогенова раскрыла порядок индексации северных пенсий в 2027 году

Порядок индексации северных пенсий такой же, как и у всех других страховых пенсионных выплат по старости. Соответственно, в 2027 году их должны проиндексировать дважды — 1 февраля и 1 апреля, если не будет иных решений властей. Об этом "Российской газете" рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.