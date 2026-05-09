Посол РФ в Греции: идейные наследники фашистов хотят взять реванш

АФИНЫ, 9 мая. /ТАСС/. Идейные наследники фашистов пытаются взять реванш, повернуть ход истории вспять, умаляя решающую роль Красной армии в освобождении Европы. Об этом говорится в статье посла РФ в Афинах Андрея Маслова, опубликованной в греческой газете Dimokratia.
В статье, текст которой на русском языке предоставлен посольством России, дипломат подчеркнул, что уроки Второй мировой войны ныне забыты на Западе. «Партнеры» упрекали нас, что мы слишком зациклены на событиях 80-летней давности. Пытались убедить: ради будущего не надо «жить прошлым». Тем временем идейные наследники фашистов пытались взять реванш, повернуть ход истории вспять. Этот процесс, изначально характерный для восточноевропейских стран, в итоге охватил весь континент. За какую-то пару-тройку десятилетий ревизия итогов Второй мировой войны путем реабилитации нацистских палачей и одновременно очернения Красной армии и умаления ее решающей роли в освобождении Европы, достигла таких масштабов, что выплеснулась за пределы «научной дискуссии», заразив информационное и общественное пространство Евросоюза", — считает Маслов.
По его словам, в сознание европейцев внедрялось кощунственное и лживое представление о тождественности СССР и нацистской Германии и, как следствие, их равной ответственности за развязывание Второй мировой войны. «Западные трактовки событий 80-летней давности подчас дословно воспроизводят доводы, которыми выгораживали себя на скамье подсудимых в Нюрнберге нацистские бонзы, — сказал Маслов. — В этих условиях повальное разрушение и осквернение мемориалов павшим советским воинам-освободителям стало обыденностью в европейских странах. Победить Красную армию в бою фашисты не смогли, и теперь их продолжатели отыгрываются на тех, кто на этом свете им уже не ответит».
Глава дипмиссии подчеркнул, что на Западе при этом цинично замалчивается факт геноцида советского населения. «Не хотят говорить и о том, что в своих зловещих намерениях в отношении СССР верхушка Третьего рейха напрямую руководствовалась опытом западных колониальных держав, практиковавших уничтожение коренных народов в своих заморских владениях. Разумеется, оправдание нацизма не могло не наложить свой отпечаток и на международную политику. В правящих элитах Европы и США тех, кто застал Вторую мировую войну воочию или хорошо знал о ней из опыта своих старших родственников и потому боялся ее повторения, сменили те, кто считает эти события бесконечно далекими, а войну и жертвы в целом воспринимает как компьютерную игру, которая их никогда не затронет», — отметил посол.
Нацисты на Украине.
Маслов указал, что уже не первый год западный лагерь демонстративно голосует против принимаемой ежегодно по инициативе России и при поддержке стран мирового большинства резолюции Генассамблеи ООН о противодействии героизации нацизма. «На Украине Запад взрастил неонацистского монстра, руками которого развязал войну и террор против России. Одновременно осуществляется милитаризация Европы. Европейцев запугивают мнимым российским вторжением, а по факту готовят почву для новой агрессии против нас. 80 лет назад геббельсовская пропаганда так же оправдывала нападение на СССР необходимостью “превентивного удара”, — подчеркнул дипломат.
Он заявил, что правда о Второй мировой войне и Великой Победе востребованы как никогда. «Это важно ради уважения к подвигу наших предков, которые ценой гигантских жертв смогли одолеть страшного врага. Это нужно, чтобы сегодня не допустить деления наций на “избранных”, которым можно все, и “недочеловеков”, которые не имеют права голоса. Это необходимо, чтобы предотвратить третью мировую войну, которую Европа не переживет», — сказал посол.
«Со своей стороны рассчитываем, что в международных отношениях возобладают дипломатия и здравый смысл. При этом мы готовимся к любым сценариям, опираясь на пример наших предков. Россия видела немало захватчиков, которые думали поставить нашу страну на колени, но всех их ждала бесславная гибель на русской земле», — подчеркнул Маслов.