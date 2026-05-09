В Любляне прошли "Бессмертный полк" и акция памяти павших в борьбе с фашизмом

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Акция памяти погибших в борьбе с фашизмом прошла в Любляне в районе кладбища Жале у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщило посольство РФ в Словении.
Посол России в Словении Тимур Эйвазов, глава дипмиссии Казахстана Алай Абибуллаев, а также представители мэрии Любляны возложили венки к памятнику сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
В акции приняли участие около 250 человек из числа соотечественников и словенцев. Они возложили цветы к монументу. Параллельно в мемориальном парке у кладбища Жале прошло шествие «Бессмертного полка». Его участники прошли с портретами родственников-участников войны.
В ходе Второй мировой войны королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. Вскоре здесь развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.