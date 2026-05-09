В Любляне прошли "Бессмертный полк" и акция памяти павших в борьбе с фашизмом

Посол России в Словении Тимур Эйвазов, глава дипмиссии Казахстана Алай Абибуллаев, а также представители мэрии Любляны возложили венки к памятнику сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.