Пилотки, модели самолетов и пледы: что подарили участникам СВО на Параде в Москве

В 2026 году в Параде приняли участие более тысячи бойцов СВО. Среди них 18 Героев России и 83 кавалера Ордена «Мужества». Присутствующие на Красной площади поприветствовали участников спецоперации овациями. В знак уважения многие вставали с мест.