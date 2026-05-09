Пилотки, модели самолетов и пледы: что подарили участникам СВО на Параде в Москве

Участникам спецоперации на Параде в Москве подарили рюкзаки с презентами. Внутри оказались модель самолета, дождевик, плед, пилотка и другие сувениры. Подробно о подарках рассказал журналист Александр Юнашев на канале в «Макс».
Участники СВО показали содержимое рюкзаков. Внутри лежали термос, шоколад, пилотка, дождевик, плед и модель самолета. Журналист назвал подарок разнообразным по своему содержанию.
«Говорят, в зоне боевых действий всё пригодится. Кроме модельки самолёта», — прокомментировал Александр Юнашев.
В 2026 году в Параде приняли участие более тысячи бойцов СВО. Среди них 18 Героев России и 83 кавалера Ордена «Мужества». Присутствующие на Красной площади поприветствовали участников спецоперации овациями. В знак уважения многие вставали с мест.