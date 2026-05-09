Праздничный салют на День Победы в Петербурге состоял из 30 залпов

Ранее в Санкт-Петербурге утром 9 Мая в честь Дня Победы зажгли факелы Ростральных колонн. Невский проспект и прилегающие набережные перекрыли до окончания праздника. Сейчас на главной улице города дежурят только полицейские и волонтёры. Жителям домов и сотрудникам организаций на Невском разрешили проходить по тротуарам с 6 до 12 часов. Напомним, что первым в России праздничный салют в ознаменование 9 Мая прогремел на Камчатке.