Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничный салют на День Победы в Петербурге состоял из 30 залпов

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге громким и красочным салютом. Фейерверк стартовал в 22 часа на Петропавловской крепости.

Источник: Life.ru

Всего сделали тридцать залпов, каждый из которых получил своё название. Первый залп посвятили 81-й годовщине Победы. Второй — Верховному Главнокомандующему ВС РФ. Третий — Вооружённым силам Российской Федерации. Завершающий, тридцатый залп — победному салюту 1945 года.

Салют на 9 Мая в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru.

Небо над Петербургом сверкало под крики «Ура!». Для лучшего обзора на набережных Невы отключили подсветку. Горели только огни Ростральных колонн. Факелы на Стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы 9 мая зажигали трижды. Утром и днём — на два часа. Вечером — на три часа.

Ранее в Санкт-Петербурге утром 9 Мая в честь Дня Победы зажгли факелы Ростральных колонн. Невский проспект и прилегающие набережные перекрыли до окончания праздника. Сейчас на главной улице города дежурят только полицейские и волонтёры. Жителям домов и сотрудникам организаций на Невском разрешили проходить по тротуарам с 6 до 12 часов. Напомним, что первым в России праздничный салют в ознаменование 9 Мая прогремел на Камчатке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.