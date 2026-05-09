Врач назвала неочевидный способ улучшения пищеварения

На пищеварение влияет не только питание, но и физическая активность. Например, полезно будет заняться танцами, такой совет озвучила в разговоре с «Абзацем» врач-диетолог Елена Соломатина.
— Когда мы начинаем исполнять танец живота и движения, похожие на вибрацию, то они очень хорошо позволяют сохранить наш кровоток, обеспечивающий работу органов ЖКТ, — считает доктор.
По ее словам, занятия танцами также позитивно влияют на настроение, что также отражается на общем состоянии организма.
