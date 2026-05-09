Стармер заявил, что не уйдёт с поста после поражения лейбористов на выборах

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что намерен остаться на посту после поражения лейбористов на выборах.
Он уточнил, что не планирует уходить и, по его словам, «погружать страну в хаос».
«Более правильным решением будет перестроить страну и указать путь вперёд», — сказал Стармер в ходе выступления.
Напомним, правящая Лейбористская партия Британии потерпела поражение на выборах. Среди членов партии усилились призывы к отставке Стармера.
По данным The Telegraph, ряд лейбористов считает его недостаточно искренним и склонным к противоречивым позициям. По их словам, это негативно отражается на партийной сплочённости.
Кроме того, отношение избирателей к Стармеру является негативным, что усиливает внутреннюю напряжённость и осложняет работу партии.