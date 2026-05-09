Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в торжественной церемонии у Вечного огня в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона вместе с ветеранами, руководителями ведомств и волонтерами почтил память защитников Родины минутой молчания, после чего возложил венки к мемориалу.
В своем обращении Глеб Никитин подчеркнул неоценимый вклад горьковчан в разгром врага, отметив, что в годы войны город стал настоящим «арсеналом Победы». Он напомнил, что на фронт ушли 880 тысяч жителей региона, а оборонные предприятия поставляли до половины всего вооружения страны. Губернатор выразил особую благодарность ветеранам и труженикам тыла за их подвиг.
После завершения официальной части мероприятия и марша подразделений гарнизона Глеб Никитин пообщался с фронтовиками за праздничным столом. Глава региона отметил, что сохранение правдивой памяти о событиях тех лет является священным долгом для всех последующих поколений нижегородцев.
