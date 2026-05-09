Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

В своем обращении Глеб Никитин подчеркнул неоценимый вклад горьковчан в разгром врага, отметив, что в годы войны город стал настоящим «арсеналом Победы». Он напомнил, что на фронт ушли 880 тысяч жителей региона, а оборонные предприятия поставляли до половины всего вооружения страны. Губернатор выразил особую благодарность ветеранам и труженикам тыла за их подвиг.