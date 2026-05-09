Монумент в честь героев Победы восстановили в Киргизии

Монумент, посвященный героям Великой Отечественной войны восстановили в Киргизии. Памятник расположен в селе Оттук на побережье Иссык-Куля, об этом сообщает «РИАМО».
— Открылся памятник, восстановленный проектом «Монументы Победы». На церемонии открытия, приуроченной к 81-й годовщине Победы, присутствовали представители местных властей, российского посольства в республике, общественных организаций, а также жители села, — говорится в опубликованном сообщении.
Монумент представляет из себя изображение Родины-матери и других символов Победы, а также список героев, погибших в ходе войны.
«Монументы Победы» — это народный проект, который занимается поиском и восстановлением мемориалов Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве, формированием среды памяти с участием школ, университетов и общественных организаций.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Все произошло во время празднования Дня Победы, 9 мая.