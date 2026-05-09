Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монумент в честь героев Победы восстановили в Киргизии

В одном из киргизских сел отрыли обновленный памятник к 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Монумент, посвященный героям Великой Отечественной войны восстановили в Киргизии. Памятник расположен в селе Оттук на побережье Иссык-Куля, об этом сообщает «РИАМО».

— Открылся памятник, восстановленный проектом «Монументы Победы». На церемонии открытия, приуроченной к 81-й годовщине Победы, присутствовали представители местных властей, российского посольства в республике, общественных организаций, а также жители села, — говорится в опубликованном сообщении.

Монумент представляет из себя изображение Родины-матери и других символов Победы, а также список героев, погибших в ходе войны.

«Монументы Победы» — это народный проект, который занимается поиском и восстановлением мемориалов Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве, формированием среды памяти с участием школ, университетов и общественных организаций.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Все произошло во время празднования Дня Победы, 9 мая.