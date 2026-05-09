ЖЕНЕВА, 9 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл на Тенерифе, крупнейший остров Канарского архипелага, чтобы 10 мая проконтролировать эвакуацию с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес. Об этом сообщило со ссылкой на представителя организации агентство France-Presse.
Оно отмечает, что 10 мая порядка 150 человек, которые все еще находятся на борту судна, будут эвакуированы и доставлены домой самолетом.
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше