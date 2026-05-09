Воспоминания о маме: зоопсихолог объяснила кошачью привычку топтать лапками хозяина

Некоторые кошки любят забираться на хозяев и перебирать лапками — такая привычка говорит о том, что животное признает человека своим. Об этом рассказала изданию NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.
— Массаж лапками — это детская привычка, когда котята массируют живот мамы-кошки, чтобы стимулировать приток молока. Животное применяет его, чтобы успокоиться, — говорит эксперт.
По ее словам, кошка таким образом еще и метит человека феромонами, как бы оставляя послание о том, что хозяин с ней в одной стае.
