На Украине сообщили о новых правилах пересмотра инвалидности

Украинское издание «Судебно-юридическая газета» сообщило о расширении практики заочного пересмотра решений о присвоении инвалидности. Верховный суд Украины подтвердил право медико-социальных экспертных комиссий отменять соответствующий статус без обязательного личного осмотра граждан.
Речь идет о решениях центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) при Министерстве здравоохранения Украины, которая может пересматривать ранее установленные группы инвалидности на основании документов и запросов ведомств.
В качестве примера издание приводит судебное дело, в котором женщина оспаривала отмену бессрочно установленной второй группы инвалидности. В 2023 году ей был присвоен соответствующий статус, однако позже документы были проверены в рамках межведомственного запроса.
После обращения Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований комиссия провела повторную оценку без очного обследования и пришла к выводу об отсутствии оснований для сохранения инвалидности.
Юристы отмечают, что подобные решения рассматриваются в контексте масштабных проверок, инициированных Советом национальной безопасности и обороны Украины осенью 2024 года. Они направлены на выявление возможных злоупотреблений при оформлении инвалидности.
В судебных разъяснениях подчеркивается, что само по себе несогласие гражданина с выводами МСЭК не является достаточным основанием для отмены решений комиссии, если процедура была соблюдена формально корректно.
В последние годы украинские власти усилили контроль за социальными выплатами и медицинскими заключениями, включая проверки ранее выданных справок об инвалидности. Эти меры связываются с попытками упорядочить систему социальных льгот и выявить случаи возможных нарушений при их получении.
