Россиянам рассказали правила маринования шашлыка

При мариновке шашлыка следует избегать жирных соусов, а после — обязательно хранить в холодильнике. Об этом рассказала в беседе с изданием NEWS.ru врач Татьяна Кваша.
— Для маринада стоит выбирать лимон, гранат, кефир, размягчающие мясные волокна. Мариновать мясо нужно в холодильнике, а не в комнате или на улице это снизит вероятность бактериального заражения и отравлений при употреблении продуктов, — пояснила медик.
Доктор подчеркнула, что продукты, которые провели без холодильника больше 4 часов, и есть, и хранить, даже в холодильнике, рискованно для здоровья.
