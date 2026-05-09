В Минске состоялся праздничный салют в честь Дня Победы

Фейерверк запустили из шести точек города около 23:00.

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Праздничный фейерверк в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне запустили в белорусской столице вечером, передает корреспондент ТАСС.

Салют был запущен из шести точек города около 23:00 по местному времени (совпадает с московским). Красочный фейерверк длился несколько минут.

Праздничные салюты в это же время прошли и в других городах страны.

Основные торжества 9 мая в Минске прошли у Дворца спорта и на площади Победы. На площадке у Дворца спорта состоялось праздничное мероприятие под названием «Дорогами Победы!», там же была организована ярмарка. Вечером перед жителями и гостями столицы выступил народный артист России Олег Газманов, который в том числе исполнил песню «День Победы».