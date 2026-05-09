В Праге сторонники левых сил проводят "Фестиваль Победы"

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. «Фестиваль Победы» проводят на Староместской площади в историческом центре Праги сторонники левых сил Чехии. Его организаторами выступили гражданская инициатива Ne z? kladn?m ?R и общественное объединение Magistra Vitae.
«Фестиваль организован в память о подвиге солдат стран Антигитлеровской коалиции», — заявили журналистам представители организаторов. В течение дня, как прогнозируют они, его могут посетить сотни или тысячи жителей Праги и гостей столицы.
На Староместской площади размещена импровизированная сцена, на которой выступают местные фольклорные коллективы, музыканты и певцы. Рядом установлены выпускавшийся в 30-х годах ХХ века советский легкий танк Т-37 и американский армейский военный автомобиль Willys MB, на которых закреплены соответственно флаги СССР и США. Организаторы, согласно новостному порталу Seznam, намеревались доставить на площадь также танк Т-34, но не получили разрешение муниципальных властей.
Среди пришедших на фестиваль преобладают граждане старшего возраста. Некоторые из них принесли флаги СССР, РФ и Чехословакии. У отдельных участников на одежде банты из георгиевской ленты, а в руках портреты участников Великой Отечественной войны. У сцены были размещены портреты маршала Советского Союза Ивана Конева, командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвика Свободы и журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика.
Между тем на Староместскую площадь пришли и противники акции. Они принесли флаги Украины, выражают несогласие с действиями РФ на Украине и требуют запрета деятельности компартии. Порядок обеспечивает полиция. Инцидентов, кроме словесных перепалок между сторонниками левых сил и их оппонентами, зафиксировано не было.
Пресс-секретарь полиция Ян Данек незадолго до окончания фестиваля сообщил информационному агентству TK о задержании трех нарушителей порядка. «В связи с административными нарушениями были задержаны три человека», — сказал он.