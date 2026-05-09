В Праге сторонники левых сил проводят "Фестиваль Победы"

На Староместской площади размещена импровизированная сцена, на которой выступают местные фольклорные коллективы, музыканты и певцы. Рядом установлены выпускавшийся в 30-х годах ХХ века советский легкий танк Т-37 и американский армейский военный автомобиль Willys MB, на которых закреплены соответственно флаги СССР и США. Организаторы, согласно новостному порталу Seznam, намеревались доставить на площадь также танк Т-34, но не получили разрешение муниципальных властей.