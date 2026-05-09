Боец MMA Монсон высказался о значении Дня Победы

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон в интервью РИА Новости заявил, что День Победы является, по его мнению, самым значимым праздником в России и во всем мире. Спортсмен отметил особую роль этой даты в исторической памяти.
Монсон прокомментировал прошедший на Красной площади военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, он ранее уже присутствовал на подобных мероприятиях в Москве и наблюдал за парадом в качестве гостя.
Он подчеркнул, что 9 мая связано с памятью о событиях Второй мировой войны и жертвах, понесенных Советским Союзом. В своей оценке спортсмен указал на масштаб потерь и значение победы над нацизмом.
Монсон также отметил, что для него этот день символизирует историческое событие мирового масштаба, которое, по его мнению, имеет значение не только для России, но и для других стран.
Джефф Монсон неоднократно участвовал в общественных и спортивных мероприятиях в России и ранее заявлял о своем интересе к российской культуре и истории. В разные годы он выступал на турнирах MMA в различных странах и завершил спортивную карьеру, сосредоточившись на общественной деятельности.
Читайте также: На Украине сообщили о новых правилах пересмотра инвалидности.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!