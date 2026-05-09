Супругов задержали после конфликта у советского мемориала в Берлине

В Берлине на территории советского мемориала в Трептов-парке во время церемонии возложения венков и цветов к монументу «Воину-освободителю» произошел конфликт. В результате задержаны два человека. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в пресс-службе городской полиции в соцсети X.
По данным правоохранителей, одна из женщин затеяла спор с участником мероприятия. Когда вмешался полицейский, женщина оттолкнула его и схватила за рацию. Затем к ней присоединился муж и также напал на сотрудника. Пара была временно задержана.
— У мемориала в Трептове женщина поссорилась с другим участником собрания. Когда вмешался один из наших коллег, она толкнула его и выхватила рацию. Затем к ней присоединился ее муж и также напал на коллегу. Оба были задержаны, — говорится в сообщении полиции.
Позднее у мемориала в Тиргартене также задержали двух подравшихся мужчин. Всего за 9 мая в Берлине задержаны 43 человека.
До этого в Германии разгорелся скандал после того, как два депутата парламента Бремена опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они радостно улыбаются, позируя с чемоданами, принадлежавшими жертвам холокоста.