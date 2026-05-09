Диетолог Поляков призвал отказаться от употребления яблок при аллергии на пыльцу

Людям, страдающим от аллергии, следует отказаться от некоторых видов продуктов, даже если речь идет о поллинозе. Такой совет озвучил в разговоре с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
— Избегать употребления яблок нужно тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на этот продукт. Причем речь идет даже о перекрестных реакциях. Например, это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на березу, пыльцу, растения, — пояснил медик.
Диетолог добавил, что с осторожностью употреблять яблоки тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, так как кислые плоды могут усиливать симптомы гастрита и язвы.
В конце апреля в Москве был зафиксирован пик цветения березы, концентрация пыльцы достигла экстремально высоких значений. У аллергиков начался самый трудный период. Симптомы поллиноза включают аллергический ринит, заложенность носа, чихание, обильные выделения и конъюнктивит, передает «Москва 24».